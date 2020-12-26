Лавров назвал неприемлемым запрет главам страны посещать международные турниры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет руководителям страны посещать международные турниры. 17 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес санкции российскому спорту. В их число вошли двухлетний запрет на участие россиян в международных турнирах под своим флагом и гимнам, а также запрет российским властям, включая Президента, посещать крупные соревнования.

— Считаю, неприемлемым положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания, — сказал Лавров в эфире «Матч ТВ».