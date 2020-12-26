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Допинг

Лавров назвал неприемлемым запрет главам страны посещать международные турниры

Сергей Лавров. Фото kremlin.ru
Сергей Лавров. Фото kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет руководителям страны посещать международные турниры. 17 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес санкции российскому спорту. В их число вошли двухлетний запрет на участие россиян в международных турнирах под своим флагом и гимнам, а также запрет российским властям, включая Президента, посещать крупные соревнования.

— Считаю, неприемлемым положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания, — сказал Лавров в эфире «Матч ТВ».

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