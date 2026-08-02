Курникова и Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на содержание поместья в Майами

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на содержание своего поместья в Майами, сообщает SHOT.

По информации источника, только в 2025 году пара потратила на содержание недвижимости около 700 тысяч долларов. В эту сумму вошли налог на имущество, страховка от ураганов и наводнений, расходы на охрану, уборку улиц, а также обслуживание бассейна, сада и причала.

Утверждается, что за все время владения недвижимостью Курникова и Иглесиас потратили на ее содержание около 8 миллионов долларов.

Поместье расположено на закрытом полуострове Бэй-Пойнт в заливе Бискейн. Пара приобрела участок площадью 63 сотки в 2009 году, а строительство дома площадью около 1800 кв. м завершилось в 2013-м.

В доме находятся шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал и винный погреб. Для персонала предусмотрен отдельный дом.