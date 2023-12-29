Куда сходить в Москве в новогодние праздники: какие усадьбы и парки открыты бесплатно
Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит с 22 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в усадьбах и парках на территории административных округов.
В рамках Фестиваля запланированы мастер-классы, концерты, лекции, экскурсии. Посещение мероприятий бесплатное, вход свободный или по предварительной регистрации через туристический сервис RUSSPASS. Количество посетителей — от 30 до 2 000 человек. «СЭ» представляет расписание мероприятий и список локаций.
Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» в Москве 2023-2024: список бесплатных мероприятий и локаций
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Усадьба Коломенское: проспект Андропова, 39, с. 69
Почтовая станция — 29-30 декабря 2023, 3-5 января 2024 c 11:00 до 18:00
Чайная станция «Московское чаепитие» — весь период проведения, c 12:00 до 21:00
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Усадьба Васильчиковой: Гоголевский бул., 14
Почтовая станция — 29-30 декабря 2023, 1-3, 6 января 2024 с 11:00 до 18:00.
Литературные чтения. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» — 6 января 2024 в 11:30, 13:00 и 14:30.
Цикл лекций «Интеллектуальный салон А.П. Шерер» — 7 января 2024, 11:30—12:30, 13:00-14:00
Мастер-класс «Новогодний подарок графа Шереметева» — 7 января 2024 в 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 и 13:00.
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Усадьба Царицыно: ул. Дольская, 1, с. 6
Почтовая станция — 28-31 декабря 2023 и 4-8 января 2024 с 11:00 до 18:00.
Чайная станция «Московское чаепитие» — 6-7 января 2024 с 17:00 до 21:00
Потешные гуляния — 6 января 2024, с 12:00 до 16:00
Парковый бал-маскарад «Под рождественской звездой» — 6 и 7 января 2024, 16:00
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Усадьба Разумовского: улица Казакова, 18.
Парковый бал-маскарад «Под рождественской звездой» — 29 и 30 декабря 2023, 16:00.
Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 4 января 2024, 13:00, 14:30, 16:00.
Новогодние камерные концерты — 4 января 2024 в 19:00, 5 января 2024 в 18:00, 8 января 2024 в 17:00.
Литературные чтения. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» — 5 января 2024, в 13:00, 14:30 и 16:00.
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Усадьба Влахернское-Кузьминки: ул. Старые Кузьминки, д. 1.
Аудиовизуальной иллюминация «Волшебный лес» — 1-7 января 2024 с 17:00 до 22:00. Потешные гуляния — 4 и 7 января 2024, 12:00 16:00.
Почтовая станция — 31 декабря 2023, 1-8 января 2024, 11:00, 15:00.
Иммерсивные чайные станции «Московское чаепитие» — 1-7 января 2024, 12:00, 17:00.
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Усадьба Люблино: ул. Летняя, 1, стр. 1
Почтовая станция — 30 и 31 декабря 2023, 1-4, 6-8 января 2024, 11:00, 15:00.
Чайная станция — 30 и 31 декабря 2023, 1-7 января 2024, с 12:00 до 21:00.
Потешные гуляния — 30 декабря 2023, с 12:00 до 18:00.
Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 30 декабря 2023 в 12:00, 13:30.
Экскурсия «Жизнь — театр: прогулка по усадьбе Люблино» — 30 декабря 2023, 12:00, 13:30, 15:00.
Мастер-класс «Новогодний подарок графа Шереметева» — 31 декабря 2023 в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
Музыкальный медиаэксперимент «Акт II. Народные гулянья» — 2 января 2024, c 18:00 до 22:00.
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Усадьба Остафьево: Троицкая ул., 1А, село Остафьево
Потешные гуляния — 3 января 2024, 12:00 16:00.
Экскурсия «Прогулка по парку усадьбы Остафьево» — 3 января 2024, 12:00—15:00.
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Усадьба Михалково: улица Михалковская, 38 ст4.
Потешные гуляние — 29 декабря 2023, 2 и 5 января 2024, 12:00 16:00.
Чайная станция — 28-29, 31 декабря 2023 и 1-2, 5-7 января 2024 с 12:00 до 21:00.
Парковый бал-маскарад «Под рождественской звездой» — 31 декабря 2023 с 13:00 до 18:00 и 1 января 2024 с 16:00 до 21:00.
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Усадьба Мухиных: Николоямская ул., 6
Почтовая станция — 28, 31 декабря 2023 и 1-3, 6-8 января 2024 с 12:00 до 21:00.
Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 3 января 2024 с 13:00 до 17:00.
Мастер-класс «Новогодний подарок графа Шереметева» — 3 января 2024 в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.
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Усадьба Струйских: Токмаков пер., д. 21/2, стр. 1
Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 29 декабря 2023 в 13:00, 14:30, 16:00.
Литературные чтения. Н.С. Лесков «Святочные рассказы» — 30 декабря 2023 в 13:00, 14:30 и 16:00.
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Екатерининский парк: ул. Большая Екатерининская, 27
Потешные гуляния — 31 декабря 2023, 12:00; 8 января 2024, 12:00.
Экскурсия по Екатерининскому парку — 8 января 2024, 12:00, 13:30, 15:00.
Музыкальный медиаэксперимент «Маскарад. Акт III» — 8 января 2024, с 18:00 до 22:00.
- «Прогулка по парку усадьбы Остафьево» — экскурсия 3 января 12.00—15.00
- «По следам истории усадьбы Воронцово» — экскурсия 4 января 12.00 — 16.15
- «Усадьба Разумовского: оазис в центре Москвы» — экскурсия 5 января 12.00 — 16.15
- Усадьба императрицы — экскурсия 6 января 12.00 — 16.15