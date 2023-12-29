Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 08:00

Куда сходить в Москве в новогодние праздники: какие усадьбы и парки открыты бесплатно

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Куда сходить в Москве в новогодние праздники: усадьбы и парки.
Фото Известия

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит с 22 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в усадьбах и парках на территории административных округов.

В рамках Фестиваля запланированы мастер-классы, концерты, лекции, экскурсии. Посещение мероприятий бесплатное, вход свободный или по предварительной регистрации через туристический сервис RUSSPASS. Количество посетителей — от 30 до 2 000 человек. «СЭ» представляет расписание мероприятий и список локаций.

Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» в Москве 2023-2024: список бесплатных мероприятий и локаций

  1. Усадьба Коломенское: проспект Андропова, 39, с. 69
    Почтовая станция — 29-30 декабря 2023, 3-5 января 2024 c 11:00 до 18:00
    Чайная станция «Московское чаепитие» — весь период проведения, c 12:00 до 21:00
  2. Усадьба Васильчиковой: Гоголевский бул., 14
    Почтовая станция — 29-30 декабря 2023, 1-3, 6 января 2024 с 11:00 до 18:00.
    Литературные чтения. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» — 6 января 2024 в 11:30, 13:00 и 14:30.
    Цикл лекций «Интеллектуальный салон А.П. Шерер» — 7 января 2024, 11:30—12:30, 13:00-14:00
    Мастер-класс «Новогодний подарок графа Шереметева» — 7 января 2024 в 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 и 13:00.
  3. Усадьба Царицыно: ул. Дольская, 1, с. 6

    Почтовая станция — 28-31 декабря 2023 и 4-8 января 2024 с 11:00 до 18:00.
    Чайная станция «Московское чаепитие» — 6-7 января 2024 с 17:00 до 21:00
    Потешные гуляния — 6 января 2024, с 12:00 до 16:00
    Парковый бал-маскарад «Под рождественской звездой» — 6 и 7 января 2024, 16:00

  4. Усадьба Разумовского: улица Казакова, 18.
    Парковый бал-маскарад «Под рождественской звездой» — 29 и 30 декабря 2023, 16:00.
    Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 4 января 2024, 13:00, 14:30, 16:00.
    Новогодние камерные концерты — 4 января 2024 в 19:00, 5 января 2024 в 18:00, 8 января 2024 в 17:00.
    Литературные чтения. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» — 5 января 2024, в 13:00, 14:30 и 16:00.

  5. Усадьба Влахернское-Кузьминки: ул. Старые Кузьминки, д. 1.
    Аудиовизуальной иллюминация «Волшебный лес» — 1-7 января 2024 с 17:00 до 22:00. Потешные гуляния — 4 и 7 января 2024, 12:00 16:00.
    Почтовая станция — 31 декабря 2023, 1-8 января 2024, 11:00, 15:00.
    Иммерсивные чайные станции «Московское чаепитие» — 1-7 января 2024, 12:00, 17:00.

  6. Усадьба Люблино: ул. Летняя, 1, стр. 1
    Почтовая станция — 30 и 31 декабря 2023, 1-4, 6-8 января 2024, 11:00, 15:00.
    Чайная станция — 30 и 31 декабря 2023, 1-7 января 2024, с 12:00 до 21:00.
    Потешные гуляния — 30 декабря 2023, с 12:00 до 18:00.
    Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 30 декабря 2023 в 12:00, 13:30.

    Экскурсия «Жизнь — театр: прогулка по усадьбе Люблино» — 30 декабря 2023, 12:00, 13:30, 15:00.
    Мастер-класс «Новогодний подарок графа Шереметева» — 31 декабря 2023 в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
    Музыкальный медиаэксперимент «Акт II. Народные гулянья» — 2 января 2024, c 18:00 до 22:00.

  7. Усадьба Остафьево: Троицкая ул., 1А, село Остафьево
    Потешные гуляния — 3 января 2024, 12:00 16:00.

    Экскурсия «Прогулка по парку усадьбы Остафьево» — 3 января 2024, 12:00—15:00.

  8. Усадьба Михалково: улица Михалковская, 38 ст4.
    Потешные гуляние — 29 декабря 2023, 2 и 5 января 2024, 12:00 16:00.
    Чайная станция — 28-29, 31 декабря 2023 и 1-2, 5-7 января 2024 с 12:00 до 21:00.
    Парковый бал-маскарад «Под рождественской звездой» — 31 декабря 2023 с 13:00 до 18:00 и 1 января 2024 с 16:00 до 21:00.

  9. Усадьба Мухиных: Николоямская ул., 6
    Почтовая станция — 28, 31 декабря 2023 и 1-3, 6-8 января 2024 с 12:00 до 21:00.
    Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 3 января 2024 с 13:00 до 17:00.
    Мастер-класс «Новогодний подарок графа Шереметева» — 3 января 2024 в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

  10. Усадьба Струйских: Токмаков пер., д. 21/2, стр. 1
    Цикл лекций «Интеллектуальный салон Шерер» — 29 декабря 2023 в 13:00, 14:30, 16:00.
    Литературные чтения. Н.С. Лесков «Святочные рассказы» — 30 декабря 2023 в 13:00, 14:30 и 16:00.

  11. Екатерининский парк: ул. Большая Екатерининская, 27
    Потешные гуляния — 31 декабря 2023, 12:00; 8 января 2024, 12:00.

    Экскурсия по Екатерининскому парку — 8 января 2024, 12:00, 13:30, 15:00.
    Музыкальный медиаэксперимент «Маскарад. Акт III» — 8 января 2024, с 18:00 до 22:00.

  12. «Прогулка по парку усадьбы Остафьево» — экскурсия 3 января 12.00—15.00
  13. «По следам истории усадьбы Воронцово» — экскурсия 4 января 12.00 — 16.15
  14. «Усадьба Разумовского: оазис в центре Москвы» — экскурсия 5 января 12.00 — 16.15
  15. Усадьба императрицы — экскурсия 6 января 12.00 — 16.15

1
0
Читайте также
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куда сходить в Москве в новогодние праздники: режим работы музеев

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости