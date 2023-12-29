Куда сходить в Москве в новогодние праздники: афиша и расписание спектаклей в театрах

В московских театрах в январе пройдут специальные новогодние спектакли для семей с детьми. Большой театр, Малый театр, Театр имени Вахтангова, МХАТ имени Чехова и другие, предлагают широкий выбор спектаклей различных жанров — от драмы до комедии, от мюзикла до балета.

Билеты на театральные спектакли обычно можно приобрести заранее через официальные сайты театров или через платформы онлайн-бронирования билетов.