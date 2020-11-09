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«Кто не д***, пусть бросит в меня камень!» Шнуров написал еще один стих про Дзюбу

20:03
Сергей Шнуров. Фото Instagram
Сергей Шнуров. Фото Instagram
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Музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал новый стих про форварда петербуржцев Артема Дзюбу.

Известный исполнитель снова посвятил свое творчество скандалу с появлением в интернете интимного видео с футболистом.

В стихе есть посыл «Кто не д***, пусть бросит в меня камень!», а также такие строчки:

«Что видео нет с вами в интернете,

Тут дело в том, что к вам нет интереса.

Не взламывают вас ни те ни эти,

И не следит за вами, с***, пресса».

На днях в интернете появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.

После утечки видео футболист выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров написал нецензурный стих о Дзюбе

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