«Кто не д***, пусть бросит в меня камень!» Шнуров написал еще один стих про Дзюбу

Музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал новый стих про форварда петербуржцев Артема Дзюбу.

Известный исполнитель снова посвятил свое творчество скандалу с появлением в интернете интимного видео с футболистом.

В стихе есть посыл «Кто не д***, пусть бросит в меня камень!», а также такие строчки:

«Что видео нет с вами в интернете,

Тут дело в том, что к вам нет интереса.

Не взламывают вас ни те ни эти,

И не следит за вами, с***, пресса».

На днях в интернете появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.

После утечки видео футболист выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров написал нецензурный стих о Дзюбе