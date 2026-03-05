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5 марта, 15:07

Крупный спортивный комплекс «Азади» в Иране попал под авиаудар

Павел Лопатко

Один из крупнейших спортивных объектов Ирана — комплекс «Азади» на западе Тегерана попал под удар США и Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранский «Красный полумесяц».

По данным спасателей, в ходе атаки утром 5 марта был полностью разрушен зал, рассчитанный на 12 тысяч зрителей. Также серьезно пострадали общежития Федерации велоспорта Ирана и новое здание самой федерации. В других строениях на территории комплекса выбиты стекла.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Под обстрелы попали несколько городов, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Источник: РИА
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