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Криштиану Роналду хочет обогнать Мистера Биста по количеству подписчиков в Youtube

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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что хочет опередить по количеству подписчиков в Youtube американского блогера Мистера Биста.

«Мистер Бист в YouTube? Давайте попробуем победить его через два года (смеется). Это тот парень, которого я должен победить в YouTube, и я хочу победить его, будьте осторожны», — приводит слова Роналду Reddit.

Канал Роналду в Youtube стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству времени для набора первого миллиона подписчиков. Сейчас на португальца подписаны 56,1 млн пользователей. На счету Мистера Биста 313 млн подписчиков.

Роналду с января 2023 года выступает за «Аль-Наср». Его контракт с командой из Эр-Рияда рассчитан до 30 июня 2025 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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