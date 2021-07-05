Красноярский суд вынес приговор убийцам экс-биатлониста Сисигина

Красноярский суд приговорил Андрея Шилова и Сергея Шмелева к 14 годам тюрьмы за убийство их приятеля, сообщает Telegram-канал Mash.

В сентябре 2019 года Шилов и его друг пришли домой к биатлонисту Дмитрию Сисигину, где избили его до смерти. После этого Шилов снимал на камеру тело спортсмена и свое окровавленное лицо. Через несколько недель Сисигин умер в реанимации.

Убийцы раскаялись и признали свою вину. Перед отправкой в колонию строгого режима они должны будут выплатить компенсацию 5,4 миллиона рублей семье погибшего.

Андрей Шилов является сыном председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова и сотрудницы Емельяновской районной коллегии адвокатов, бывшей судьи Людмилы Шиловой.

СК ранее установил, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Отмечается, что погибший был дважды судим за продажу наркотиков в особо крупном размере.