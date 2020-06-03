Краснодарский край и Крым откроют свои пляжи в ближайшие две недели

Начальник управления безопасности туристиских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова заявила, что пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель.

— Ожидается, что в ближайшие две недели все пляжи начнут работать по своим правилам. Мы с Роспотребнадзором дорабатываем дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем — это вопрос контроля, — сказала Лысенкова во время онлайн-выставки «Знай Наше». — Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 432 277 случаев заражения коронавирусом, из них 4 068 — в Краснодарском крае, а 392 — в Республике Крым.