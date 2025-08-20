Костомаров считает, что российский спорт стал ближе к возвращению на международную арену после встречи Путина и Трампа на Аляске

Олимпийский чемпион в танцах на льду и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров поделился с «СЭ» мнением о влиянии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и оценил работу министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

— Как оцените работу Михаила Дегтярева на посту министра спорта РФ?

— Трудно сказать. Надеюсь, что в недалеком будущем все будет намного лучше. Ребята плавали недавно на чемпионате Мира. Смотрел, болел за них. Они выиграли эстафету, я это видел. Такие события привлекают внимание аудитории. Люблю смотреть за различными ивентами.

— Насколько близко наше возвращение на международную арену?

— Не знаю. После встречи на Аляске — думаю, что скоро.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.