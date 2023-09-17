Костомаров показал разминку на протезах и жонглирование мячом

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров выложил видео с разминкой с футбольным мячом.

46-летний спортсмен показал разминку в своем Telegram-канале. «Разминка перед шоу», — написал Костомаров. 17 сентября он примет участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Ранее Костомаров дал первое интервью после операций, в котором рассказал о своем восстановлении.