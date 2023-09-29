Костомаров показал, как плавает в бассейне
Олимпийский чемпион Роман Костомаров выложил видео, на котором он плавает в бассейне.
«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — написал Костомаров под видео в своем официальном Telegram-канале.
25 сентября фигурист выложил ролик, на котором он гуляет по набережной вместе со своей женой Оксаной Домниной.
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.
Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.
23 сентября Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция.