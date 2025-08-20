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20 августа 2025, 18:00

Костомаров о переговорах на Аляске: «Две великие державы начали общение друг с другом, это точно приведет к чему-то хорошему»

Александр Абустин
корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров поделился с «СЭ» мнением о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске.

«Все отлично. Главное — что две великие державы начали общение друг с другом. Это позитивный момент, он точно приведет к чем-то хорошему», — сказал Костомаров «СЭ» на FONBASE.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

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