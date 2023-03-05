Косметолог Осипова рассказала о приемах, которые позволят избавиться от тусклого цвета лица

Врач — трихолог Елена Осипова рассказала, как избавиться от тусклого цвета лица и придать ему сияние.

По данным Life.ru, помогут аппаратные методы, в которые входят: криомассаж, чистка лица, и химический пилинг, УЗ-чистка лица, озонотерапия, мезотерапия (витаминные коктейли с гиалуроновой кислотой с низким молекулярным весом) и биоревитализация.

Также можно добавить микротоковую терапию и массаж лица.