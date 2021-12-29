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Корреспонденту РИА «Новости» отказали в визе в Эстонию на чемпионат Европы по фигурному катанию

18:22
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Эстония отказалась выдать журналисту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову визу для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию.

«Одно или более государств — членов Шенгенской зоны считают, что вы создаете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности», — говорится в приложенном к отказу обосновании, которое предоставили РИА «Новости».

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января, в нем примут участие сильнейшие фигуристы России.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211229/sport-1766038058.html

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Анна Горшкова все материалы автора

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