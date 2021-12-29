Корреспонденту РИА «Новости» отказали в визе в Эстонию на чемпионат Европы по фигурному катанию
18:22
Эстония отказалась выдать журналисту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову визу для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию.
«Одно или более государств — членов Шенгенской зоны считают, что вы создаете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности», — говорится в приложенном к отказу обосновании, которое предоставили РИА «Новости».
Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января, в нем примут участие сильнейшие фигуристы России.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю