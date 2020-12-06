Главное о коронавирусе в России и мире на 6 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах — это новый антирекорд за весь период пандемии в стране. Из них 20,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 342 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 512), Санкт-Петербурге (3 753), Московской области (1 295), Псковской области (880) и Нижегородской области (484).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровело 1 937 738 человек.

— Минздрав РФ зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Она составляет 1942 рубля за два компонента. Глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал, что для россиян вакцинация будет бесплатной после того, как производство препаратов выйдет на большие объемы выпуска.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 4 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 66 913 127.

Первое место по числу зараженных занимают США — 14 983 425 человек. Далее идут Индия (9 644 529) и Бразилия (6 577 177).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 287 825. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (176 641) и Индия (140 216).

— В Ухани (Китай) выявили новые виды коронавируса у летучих мышей, которые способны передаваться людям.