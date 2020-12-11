В России установлен новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 613 летальных исходов (самый высокий показатель за период пандемии на 11 декабря 2020 года). За сутки в России полностью выздоровел 26 171 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 215), Санкт-Петербурге (3 779), Московской области (1 370), Нижегородской области (495) и Республике Карелия (427).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровело 2 059 840 человек.