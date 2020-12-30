В России за сутки выявлено более 26 тысяч новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 105), Санкт-Петербурге (3 764), Московской области (1 608), Нижегородской области (503) и Свердловской области (406).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек.