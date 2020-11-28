  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В России — 27 100 случаев коронавируса за сутки

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 296 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 320), Санкт-Петербурге (3 695), Московской области (1 065), Нижегородской области (464) и Республике Карелия (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровело 1 739 470 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир