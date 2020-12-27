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Коронавирус в России: статистика, сколько заболело, заразилось, умерло, выздоровело, 27 декабря 2020

Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 390 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 620), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 609), Нижегородской области (499) и Свердловской области (409).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.

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