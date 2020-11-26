В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах (наивысший показатель за весь период пандемии на момент 26 ноября). Из них 21,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 073 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 075), Санкт-Петербурге (3 669), Московской области (1022), Нижегородской области (453) и Свердловской области (391).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровели 1 685 492 человека.