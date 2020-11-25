Коронавирус в России: статистика, сколько заболело, заразилось, умерло, выздоровело, 25 ноября 2020

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 748 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 685), Санкт-Петербурге (3 421), Московской области (1005), Нижегородской области (457) и Свердловской области (388).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровели 1 660 419 человек.