Коронавирус в России: статистика, сколько заболело, заразилось, умерло, выздоровело, 25 ноября 2020
10:45
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 748 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 685), Санкт-Петербурге (3 421), Московской области (1005), Нижегородской области (457) и Свердловской области (388).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровели 1 660 419 человек.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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