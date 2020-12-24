В России зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это рекордный показатель за весь период пандемии на момент 24 декабря 2020 года.

Из них 15,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 635 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 890 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (8 203), Санкт-Петербурге (3 756), Московской области (1 538), Нижегородской области (502) и Псковской области (442).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, выздоровело 2 370 857 человек.

В Москве и ряде других регионов Москвы введены ограничения, связанные с новогодними праздниками. Из-за пандемии в столице введен запрет на работу ночных клубов, караоке и прочих развлекательных заведений с 23.00 по 6.00. При этом, кафе и ресторанам разрешено осуществлять торговлю навынос. В Москве и Московской области отменены новогодние гуляния и рождественские фестивали.