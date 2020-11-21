В России второй день подряд больше 24 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса в 85 регионах (на 21 ноября — наивысший показатель за период пандемии). Из них 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 021 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 168), Санкт-Петербурге (2 476), Московской области (916), Нижегородской области (451) и Свердловской области (378).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 778 летальных исходов, выздоровели 1 577 435 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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