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В России второй день подряд больше 24 тысяч случаев коронавируса за сутки

11:00
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса в 85 регионах (на 21 ноября — наивысший показатель за период пандемии). Из них 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 021 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 168), Санкт-Петербурге (2 476), Московской области (916), Нижегородской области (451) и Свердловской области (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 778 летальных исходов, выздоровели 1 577 435 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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