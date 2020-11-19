В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 438), Санкт-Петербурге (2 312), Московской области (880), Нижегородской области (441) и Свердловской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.