Коронавирус в России: статистика, сколько заболело, заразилось, умерло, выздоровело, 18 ноября 2020

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 174), Санкт-Петербурге (2 215), Московской области (864), Нижегородской области (432) и Свердловской области (358).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.

— В России обновлен антирекорд по количеству летальных исходов от коронавируса за сутки (456).

— Глава Роспотребнадзорв Анна Попова заявила о том, что в Сибири выявили изменения в структуре коронавируса, которые позволяют говорить о появлении мутировавшего варианта инфекции. Отмечается, что это не грозит ростом опасности вируса.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 17 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 55 988 036.

Первое место по числу зараженных занимают США — 11 695 280 человек. Далее идут Индия (8 912 907) и Бразилия (5 911 758).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 254 255. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (166 743) и Индия (131 031).

— Правительство Словакии продлило режим эпидемии в стране до 19 декабря. Запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихсяк сфере жизненно важных.

— Мэр Стамбула призвал власти Турции закрыть город на 2-3 недели. По его словам, заболеваемость коронавирусом в городе вышла из-под контроля.