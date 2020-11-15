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В России вторые сутки подряд больше 22 тысяч заразившихся коронавирусом

11:13
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 271), Санкт-Петербурге (1 944), Московской области (812), Нижегородской области (412) и Республике Карелия (358).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 925 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 186 летальных исходов, выздоровели 1 439 985 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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