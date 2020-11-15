В России вторые сутки подряд больше 22 тысяч заразившихся коронавирусом
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 271), Санкт-Петербурге (1 944), Московской области (812), Нижегородской области (412) и Республике Карелия (358).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 925 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 186 летальных исходов, выздоровели 1 439 985 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.