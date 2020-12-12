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В России за сутки выявлено 28 137 новых случаев коронавируса

11:15
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 560 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 118 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 622), Санкт-Петербурге (3 776), Московской области (1 393), Нижегородской области (501) и Республике Карелия (428).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.

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