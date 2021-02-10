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Число случаев коронавируса за весь период пандемии в России превысило 4 миллиона

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Количество случаев коронавируса за весь период пандемии в России превысило 4 миллиона, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

По состоянию на среду 10 февраля, за последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 441), Санкт-Петербурге (1 169), Московской области (650), Нижегородской области (456) и Воронежской области (362).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2463

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