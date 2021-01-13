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В России за сутки выявлено 22 850 новых случаев коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 320), Санкт-Петербурге (3 003), Московской области (1 189), Нижегородской области (456) и Ростовской области (389).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.

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