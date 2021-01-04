В России за сутки выявлен 23 351 новый случай коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 154 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 657), Москве (3 591), Московской области (1 250), Нижегородской области (482) и Свердловской области (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 260 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровело 2 640 036 человек.