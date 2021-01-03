В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса
11:13
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 851), Санкт-Петербурге (3 738), Московской области (1 539), Нижегородской области (483) и Свердловской области (404).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровело 2 618 882 человека.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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