В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 851), Санкт-Петербурге (3 738), Московской области (1 539), Нижегородской области (483) и Свердловской области (404).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровело 2 618 882 человека.