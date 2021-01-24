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В России за сутки выявлено 21 127 новых случаев коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 445 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 069), Санкт-Петербурге (2 929), Московской области (1 134), Нижегородской области (489) и Свердловской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 719 400 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 69 462 летальных исхода, выздоровело 3 131 760 человек.

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