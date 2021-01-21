За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 612 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 902 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 458) Санкт-Петербурге (3 112), Московской области (1 092), Нижегородской области (493) и Свердловской области (392). Москва вернулась на первое место по количеству случаев коронавируса за сутки. До этого два дня подряд список возглавлял Санкт-Петербург

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровело 3 054 218 человек.