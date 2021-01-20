Петербург второй день подряд обходит Москву по числу новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 597 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 290 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 347), Москве (2 452), Московской области (994), Нижегородской области (488), Воронежской области и Свердловской области (в обоих регионах — 389). Санкт-Петербург находится выше Москвы и возглавляет список по числу случаев коронавируса вторые сутки подряд.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровело 3 027 316 человек.