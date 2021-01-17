В России за сутки выявлено 23 586 новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 481 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 440 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 012), Санкт-Петербурге (3 316), Московской области (1 426), Нижегородской области (484) и Свердловской области (395).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 568 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.