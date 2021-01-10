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В России выявили 22 851 новый случай коронавируса за сутки

11:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 080 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 216), Санкт-Петербурге (3 010), Московской области (1 292), Нижегородской области (472) и Воронежской области (390).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровело 2 778 889 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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