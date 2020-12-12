Главное о коронавирусе в России и мире на 12 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 560 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 118 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 622), Санкт-Петербурге (3 776), Московской области (1 393), Нижегородской области (501) и Республике Карелия (428).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.

— Ограничительные меры в Подмосковье продлили до 12 января. Кафе и рестораны не могут пускать посетителей на корпоративы и прочие подобные мероприятия без справки об отсутствии коронавируса. Постояльцы гостиниц также должны предъявлять справки об отсутствии инфекции.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 12 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 71 497 714.

Первое место по числу зараженных занимают США — 16 295 714 человек. Далее идут Индия (9 827 026) и Бразилия (6 836 313).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 302 762. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (180 453) и Индия (142 662).

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60 процентов, а в Европе — на 100 процентов.