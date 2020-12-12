Главное о коронавирусе в России и мире на 12 декабря: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 560 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 118 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 622), Санкт-Петербурге (3 776), Московской области (1 393), Нижегородской области (501) и Республике Карелия (428).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.
— Ограничительные меры в Подмосковье продлили до 12 января. Кафе и рестораны не могут пускать посетителей на корпоративы и прочие подобные мероприятия без справки об отсутствии коронавируса. Постояльцы гостиниц также должны предъявлять справки об отсутствии инфекции.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 12 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 71 497 714.
Первое место по числу зараженных занимают США — 16 295 714 человек. Далее идут Индия (9 827 026) и Бразилия (6 836 313).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 302 762. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (180 453) и Индия (142 662).
— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60 процентов, а в Европе — на 100 процентов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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