Главное о коронавирусе в России и мире на 5 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах — это новый антирекорд за весь период пандемии в стране. Из них 20,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 993), Санкт-Петербурге (3 726), Московской области (1 246), Нижегородской области (495) и Республике Карелия (473).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исходов, выздоровел 1 916 396 человек.

— В Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. В данный момент она доступна для работников сфер образования, здравоохранения и социальных служб.

— Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафован на 480 тысяч рублей после нарушения мер безопасности на концертах рэпера Басты.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 4 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 68 281 055.

Первое место по числу зараженных занимают США — 14 772 535 человек. Далее идут Индия (9 608 418) и Бразилия (6 534 951).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 285 550. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (175 981) и Индия (139 736).

— С 1 марта 2021 года возобновится авиасообщение между Россией и Кипром. Правительство республики разрешило въезд на территорию гражданам России, Израиля, Украины, Белоруссии, Ливана и Египта. Для въезда необходимо сдать два теста на коронавирус: один — за 72 часа до прибытия, второй — в аэропорту по прилету.

— Зафиксирован антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки в США. По данным Worldometers, за прошедшие сутки инфекцией в стране заразились 235 272 человека.