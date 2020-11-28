Главное о коронавирусе в России и мире на 28 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 296 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 320), Санкт-Петербурге (3 695), Московской области (1 065), Нижегородской области (464) и Республике Карелия (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровело 1 739 470 человек.

— Власти Москвы сообщили о росте смертности от коронавируса. В октябре инфекция стала основной причиной смерти у 2 235 человек — на 300 процентов больше, чем в сентябре.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 28 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 62 010 805.

Первое место по числу зараженных занимают США — 13 454 346 человека. Далее идут Индия (9 351 224) и Бразилия (6 238 350).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 271 029. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (171 998) и Индия (136 238).

— Количество случаев коронавируса за весь период пандемии превысило 62 миллиона

— Правительство Грузии запретило работу ресторанов, торговых объектов и фитнес-центров, а также приостановило работу общественного транспорта в крупных городах до 1 февраля 2021 года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.