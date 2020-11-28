Главное о коронавирусе в России и мире на 28 ноября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 296 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 320), Санкт-Петербурге (3 695), Московской области (1 065), Нижегородской области (464) и Республике Карелия (399).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровело 1 739 470 человек.
— Власти Москвы сообщили о росте смертности от коронавируса. В октябре инфекция стала основной причиной смерти у 2 235 человек — на 300 процентов больше, чем в сентябре.
Главное в мире
По данным Worldometers, на день 28 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 62 010 805.
Первое место по числу зараженных занимают США — 13 454 346 человека. Далее идут Индия (9 351 224) и Бразилия (6 238 350).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 271 029. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (171 998) и Индия (136 238).
— Количество случаев коронавируса за весь период пандемии превысило 62 миллиона
— Правительство Грузии запретило работу ресторанов, торговых объектов и фитнес-центров, а также приостановило работу общественного транспорта в крупных городах до 1 февраля 2021 года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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