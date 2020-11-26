Главное о коронавирусе в России и мире на 26 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 073 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 075), Санкт-Петербурге (3 669), Московской области (1022), Нижегородской области (453) и Свердловской области (391).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровели 1 685 492 человека.

— В России обновлен антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки — 25 487 человек.

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе не будут вводить новые ограничения в связи с пандемией. Политик отметил, что некоторые из уже действующих мер могут быть сняты к Новому году.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 26 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 60 744 606.

Первое место по числу зараженных занимают США — 13 139 882 человека. Далее идут Индия (9 266 705) и Бразилия (6 166 898).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 268 262. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (170 799) и Индия (135 261).

— Количество случаев заражения коронавирусом в мире за весь период пандемии превысило 60 миллионов.

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом рекорде недельного прироста случаев заражения. Согласно отчету организации, с 16 по 23 ноября коронавирус был обнаружен почти у 4 миллионов человек.