Главное о коронавирусе в России и мире на 25 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 748 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 685), Санкт-Петербурге (3 421), Московской области (1005), Нижегородской области (457) и Свердловской области (388).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровели 1 660 419 человек.

— Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от коронавируса будут внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

— Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 регионах России

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 25 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 60 150 606.

Первое место по числу зараженных занимают США — 12 956 783 человек. Далее идут Индия (9 222 216) и Бразилия (6 121 449).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 265 943. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (170 179) и Индия (134 743).

— Власти Черногории расширят действие комендантского часа с 25 ноября по 8 декабря. Ограничение на передвижение будет действовать не с 21.00, а с 19.00 и будет длиться до 5.00.