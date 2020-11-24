Главное о коронавирусе в России и мире на 24 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 226 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 838), Санкт-Петербурге (3 179), Московской области (970), Нижегородской области (443) и Свердловской области (384).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введенные в столице ограничительные меры сгладили ситуацию с коронавирусом в городе за последние две недели.

— В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили об отсутствии планов вводить ограничения в связи с пандемией на федеральном уровне.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 24 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 59 558 580.

Первое место по числу зараженных занимают США — 12 777 371 человек. Далее идут Индия (9 177 840) и Бразилия (6 088 004).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 263 687. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (169 541) и Индия (134 254).

— С 24 ноября в Сербии ужесточен режим карантина. Ограничена работа ресторанов, кафе, баров и торговых центров, которые должны закрываться в 18.00.

— Власти Великобритании рассматривают возможность введения «ковидных паспортов» для граждан, вакцинировавшихся от инфекции.