Главное о коронавирусе в России и мире на 21 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса в 85 регионах (на 21 ноября — наивысший показатель за период пандемии). Из них 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 021 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 168), Санкт-Петербурге (2 476), Московской области (916), Нижегородской области (451) и Свердловской области (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 778 летальных исходов, выздоровели 1 577 435 человек.

— Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье продлен до 29 ноября.

— Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 21 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 57 956 793.

Первое место по числу зараженных занимают США — 12 274 726 человека. Далее идут Индия (9 050 613) и Бразилия (6 020 164).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 260 283. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (168 662) и Индия (132 764).

— Американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTehc подали заявку на использование их вакцины от коронавируса в США. В случае одобрения заявки препарат можно будет применять в середине октября.

— Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом.