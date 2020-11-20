Главное о коронавирусе в России и мире на 20 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 758 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 902), Санкт-Петербурге (2 394), Московской области (887), Нижегородской области (444) и Свердловской области (372).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.

— В России вновь обновился антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки. Впервые за весь период пандемии в стране за один день заболели более 24 тысяч человек.

— Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил регионам приготовиться к дополнительной нагрузке на праздники, ввести новые ограничения и ускорить выдачу лекарств для пациентов с коронавирусом.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 20 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 57 292 178.

Первое место по числу зараженных занимают США — 12 070 712 человека. Далее идут Индия (9 006 079) и Бразилия (5 983 089).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 258 333. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (168 141) и Индия (132 223).

— Число заболевших коронавирусом за весь период пандемии превысило 12 миллионов человек в США и 9 миллионов человек — в Индии.

— Режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в Венгрии продлен до 8 февраля 2021 года.