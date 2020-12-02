Главное о коронавирусе в России и мире на 2 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 589 летальных исходов, что является худшим результатом за все время. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 декабря — тогда умерли 569 человек. За сутки в России полностью выздоровело 26 882 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 191), Санкт-Петербурге (3 684), Московской области (1 148), Нижегородской области (473) и Республике Карелия (451).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровело 1 830 349 человек.

— Число умерших от коронавируса в Москве превысило 9 тысяч человек.

— Роспотребнадзор временно закрыл Ледовый дворец в Петербурге после концертов рэпера Басты.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 2 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 64 239 794.

Первое место по числу зараженных занимают США — 14 108 606 человека. Далее идут Индия (9 499 710) и Бразилия (6 388 526).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 276 979. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (173 862) и Индия (138 159).

— Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в Латвии продлен до 11 января.

— По прогнозам аналитиков банка Goldman Sachs, к осени 2021 года вакцину от коронавируса получит более 70 процентов населения развитых стран.