Главное о коронавирусе в России и мире на 19 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 438), Санкт-Петербурге (2 312), Московской области (880), Нижегородской области (441) и Свердловской области (336).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.

— В России зафиксирован очередной антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки.

— Количество заразившихся за весь период пандемии в России превысило 2 миллиона человек.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 19 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 56 606 664.

Первое место по числу зараженных занимают США — 11 873 863 человека. Далее идут Индия (8 958 483) и Бразилия (5 947 403).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 256 262. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (167 497) и Индия (131 618).

— В Турции введен комендантский час в выходные дни. Кинотеатры закрыты до конца года, школы переходят на дистанционное обучение.

— Президент Украины Владимир Зеленский сдал повторный положительный тест на коронавирус.