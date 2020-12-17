Главное о коронавирусе в России и мире на 17 декабря: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 440 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 711), Санкт-Петербурге (3 763), Московской области (1 471), Нижегородской области (496) и Архангельской области (399).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровело 2 202 540 человек.
— По данным Росстата, уровень смертности в России в период с января по октябрь 2020 года стал максимальным за последние 10 лет.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 17 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 74 596 800.
Первое место по числу зараженных занимают США — 17 394 314 человек. Далее идут Индия (9 951 072) и Бразилия (7 042 695).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 314 629. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (183 822) и Индия (144 487).
— В Германии установлен антирекорд по количеству летальных исходов за сутки — 952 смерти.
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