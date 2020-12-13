Главное о коронавирусе в России и мире на 13 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 080 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 488 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 277 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 425), Санкт-Петербурге (3 768), Московской области (1 444), Нижегородской области (497) и Республике Карелия (417).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 человек.

— Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», возможно, будет защищать от инфекции на протяжении двух лет, в то время как американская вакцина компании Pfizer — четыре-пять месяцев.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 12 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 72 133 741.

Первое место по числу зараженных занимают США — 16 549 366 человек. Далее идут Индия (9 857 380) и Бразилия (6 880 595).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 305 082. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (181 143) и Индия (143 055).

— В Швейцарии с 12 декабря по 22 января действуют карантинные меры. Все общественные заведения работают до 23.00, а в кантонах с наихудшей эпидемиологической ситуацией — до 19.00. Жители страны не могут собираться в группы более 5 человек.