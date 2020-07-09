Коронавирус в России: главное на утро 9 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

— Губернатор Андрей Воробьев подписал новую версию постановления о режиме повышенной готовности в Московской области. С 25 июля в регионе должны открыться рестораны, кафе, бары и прочие заведения общественного питания. Еще раньше, 15 июля смогут открыться некоторые учреждения культуры, аттракционы и пляжи, а также летние кинотеатры.

— Из-за угрозы распространения инфекции в России не будет традиционных школьных линеек 1 сентября, сообщили в Министерстве просвещения. Вместо них организуют торжественные мероприятия другого формата.

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.